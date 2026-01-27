LA KERMESSE FESTIVAL PARKING P3 Blagnac

LA KERMESSE FESTIVAL

PARKING P3 Avenue de Paris Blagnac Haute-Garonne

Tarif : 45.48 – 157.86 EUR

45.48

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-13

Revivez l’énergie des années 2000 comme si c’était hier !

La Kermesse Festival revient en 2026 encore plus grandiose ! Venez vibrer au rythme des plus grands artistes des années 2000, dans une ambiance festive et intergénérationnelle.

Concerts mémorables, animations décalées et surprises inédites la Kermesse est plus que jamais l’événement où se mêlent musique, culture et convivialité.

Au programme LARUSSO, LOU BEGA, BIG ALI, COLONEL REYEL, BILLY CRAWFORD, FAF LARAGE, EVE ANGELI, KYMAÏ, ONE-T, JESSY MATADOR, WILLIAM BALDÉ, PATRICK SEBASTIEN, KENZA FARAH, NÂDIYA, TRAGÉDIE, MATT HOUSTON, PRISCILLA, LÂÂM, 2BE3 x G-SQUAD, TRIBAL KING, CASCADA, KAT DELUNA , MAKASSY, O-ZONE, MOUSSIER TOMBOLA, SINIK, BONEY M, TOM FRAGER, LAS KETCHUP & HELMUT FRITZ ! 45.48 .

PARKING P3 Avenue de Paris Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie youpi@lakermesse.fr

English :

Relive the energy of the 2000s as if it were yesterday!

L’événement LA KERMESSE FESTIVAL Blagnac a été mis à jour le 2026-01-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE