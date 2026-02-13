Repair café, Blagnac, Blagnac

Repair café Samedi 13 juin, 14h00 Blagnac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

C’est quoi un Repair Café ?

Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés dont l’entrée est ouverte à tous. Outils et matériel sont disponibles à l’endroit où est organisé le Repair Café, pour faire toutes les réparations possibles et imaginables. Vêtements, meubles, appareils électriques, bicyclettes, vaisselle, objets utiles, jouets, et autres. D’autre part sont présents dans le Repair Café des experts bénévoles, qui ont une connaissance et une compétence de la réparation dans toutes sortes de domaines.

Où a lieu le Repair Café ?

Au chapiteau des Ramiers près de la salle des fêtes le 10 janvier

A la maison du square (2 place J.L Puig) le 14 février

Salle des Saules, rue des Lyosotis le 14 mars

Lieu à confirmer le 11 avril

Espace Andromède, chemin du Ferradou, le 9 mai

Maison de quartier Odyssud le 13 juin

Contact : repaircafeblagnacgmailcom

Blagnac Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

RDV de 14h à 17h30