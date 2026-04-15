Au Grain du Vent, ACM de L’Éterlou, Chorges
Au Grain du Vent, ACM de L’Éterlou, Chorges mercredi 29 avril 2026.
Au Grain du Vent Mercredi 29 avril, 10h00 ACM de L’Éterlou Hautes-Alpes
Réservé aux enfants du Centre de Loisirs de L’Éterlou
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T12:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T12:30:00+02:00
Entre grain de folie et grandes envolées, les contes sèment un moment éphémère, jaillissant et rêveur sur le tapis de notre rencontre.
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ACM de L’Éterlou 05230 Chorges Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.mairie-chorges.fr/accueil-loisirs-municipal-3-13-ans »}] [{« link »: « https://www.lopezanne.com/au-grain-du-vent »}]
Spectacle Au Grain du vent de l’artiste conteuse Anne Lopez, pour Le Centre de Loisirs L’Éterlou. Anne Lopez Spectacle
©MarionLabéjof