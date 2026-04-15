Au Grain du Vent, ACM de L’Éterlou, Chorges

Au Grain du Vent Mercredi 29 avril, 10h00 ACM de L’Éterlou Hautes-Alpes

Réservé aux enfants du Centre de Loisirs de L’Éterlou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T12:30:00+02:00

Entre grain de folie et grandes envolées, les contes sèment un moment éphémère, jaillissant et rêveur sur le tapis de notre rencontre.

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Spectacle Au Grain du vent de l’artiste conteuse Anne Lopez, pour Le Centre de Loisirs L’Éterlou. Anne Lopez Spectacle

©MarionLabéjof