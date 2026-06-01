« Au gré des fontaines et du flottage », Office de tourisme intercommunal, Raon-l’Étape
« Au gré des fontaines et du flottage », Office de tourisme intercommunal, Raon-l’Étape dimanche 20 septembre 2026.
« Au gré des fontaines et du flottage » Dimanche 20 septembre, 14h00 Office de tourisme intercommunal Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
L’Office de Tourisme Intercommunal vous propose une visite découverte des 12 fontaines classées de la ville de Raon l’Etape. Découvrez leur histoire, leurs fonctions, et la beauté de leurs détails. Les 12 fontaines forment un patrimoine original, né au XIXe siècle à la grande époque de la fonte d’art. Découvrez l’œuvre phare de cette collection : l’imposante « Fontaine des Quatre Lions » à l’allure de griffons, emblème de la ville.
Office de tourisme intercommunal Quai de la Victoire Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est 03 29 42 22 22 https://www.vosges-portes-alsace.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 42 22 22 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@vosges-portes-alsace.fr »}]
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©OTI Raon l’Étape
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