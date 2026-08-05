Concert d’orgue par Damien SIMON à Raon L’Étape Église Saint-Georges

Informations pratiques

L’association Orgue-Avenir à la Porte des Vosges clôt sa quinzième saison estivale de concerts d’orgue avec un récital donné par Damien Simon, organiste titulaire du grand orgue de la cathédrale de Strasbourg, professeur au Conservatoire de Rennes et directeur artistique du festival Stras’Orgues.

À l’orgue l’église Saint-Georges de Raon-l’Étape, il interprétera un programme couvrant près de trois siècles de musique, de Girolamo Frescobaldi à Alexandre Pierre François Boëly, avec des œuvres de Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach et Felix Mendelssohn. Alternant formes libres, choral, concerto, sonate, trio et fugue, ce récital illustrera la richesse et la diversité des traditions italienne, allemande et française. La diversité des styles abordés offrira l’occasion d’entendre toute la richesse de la palette sonore et des timbres de cet orgue, construit par Jeanpierre en 1838 puis transformé par Jacquot-Lavergne en 1952.

Comme lors de chaque concert organisé par l’association, une retransmission vidéo sur grand écran permettra au public de suivre le jeu de l’organiste aux claviers.

Concert gratuit – Libre participation.