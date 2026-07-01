Un temple néo-gothique protestant, œuvre de l’architecte Félix Paumier, Temple protestant, Raon-l’Étape

Informations pratiques

Un temple néo-gothique protestant, œuvre de l’architecte Félix Paumier 19 et 20 septembre Temple protestant Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cet édifice a été construit en 1889 et dispose d’un orgue dit « positif » de Steimeyer.

Ce temple est actuellement utilisé par l’église protestante unie de Vosges- Meurthe, propriétaire, et par l’église évangélique mennonite de Baccarat.

Un conseiller presbytéral (dirigeant de l’église) sera présent pour répondre à vos questions et des brochures de l’église protestante unie seront à disposition.

Temple protestant 23 avenue du Général de Gaulle, 88110 Raon-l’Étape Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est https://vosges-meurthe.epudf.org/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2_NW-_DV0R9NwFGVUeJ8uB8sDQOqs8SeDFpR_U8UAoGYJs_SDbWxgXVXU_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw Ce temple est le premier d’une série due à l’architecte Félix Paumier.

C’est aussi un des derniers temples à se référer à un style néo-gothique simplifié qui eut son heure de gloire dans l’architecture protestante des pays francophones de 1840 aux années 1890.

Cet édifice a été construit en 1889.

Le temple de plan rectangulaire est construit en moellon de grès enduit sur un soubassement de granit local. Les encadrements des baies, les chaînes d’angle harpées et les rampants sont en grès rose d’extraction locale. Un petit porche hors-œuvre à la façade amortie par un pignon offre une façade en pierre de taille (grès rose) orné d’un tympan en tiers-point.

Pour tout décor, une croix grecque est sculptée sur le linteau et une croix latine amortit le pignon. La façade du temple est dépourvue d’ornement à l’exception d’une baie trilobée et d’une arcade supportant la cloche, elle aussi amortie d’une croix latine. La charpente à fermes de sapin est couverte d’ardoise.

Cet édifice a été construit en 1889 et dispose d’un orgue dit « positif » de Steimeyer.

©EPU de Vosges-Meurthe