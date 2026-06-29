Informations pratiques

Eschbourg

Au grès du jazz Aencre

19 rue principale Eschbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 11:00:00

fin : 2026-08-15 12:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Ce duo de multiinstrumentistes façonne un folk né de l’Atlantique Nord — influences françaises, celtes, québécoises, cajun et americana — dans une acoustique généreuse où la francophonie est reine.

Æncre, c’est l’ancre que l’on lève et l’encre qui rend immortels les récits d’autrefois. Ce duo de multiinstrumentistes façonne un folk né de l’Atlantique Nord — influences françaises, celtes, québécoises, cajun et americana — dans une acoustique généreuse où la francophonie est reine. Compositions originales et chansons traditionnelles, arrangements vocaux, textes tantôt légers tantôt puissants. À deux pas des maisons troglodytes de Graufthal un concert qui va résonner.

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19 rue principale Eschbourg 67320 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

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English :

This duo of multi-instrumentalists crafts a unique brand of North Atlantic folk— with French, Celtic, Quebecois, Cajun, and Americana influences—in a rich acoustic sound where the French-speaking world reigns supreme.

L’événement Au grès du jazz Aencre Eschbourg a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre