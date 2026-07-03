Informations pratiques

Frohmuhl

Cure Castor (Festival de Jazz Public Jeune)

Route de La Petite Pierre Frohmuhl Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 14:00:00

fin : 2026-08-15 15:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Une déambulation contée, immersive et cocassement pédagogique, où les conteur·euses font de la rivière leur espace de jeu — et du castor, leur héros.

La rivière est malade, elle a perdu sa liberté de mouvement. Un remède se profile, simple et naturel la Cure Castor. Une déambulation contée, immersive et cocassement pédagogique, où les conteur·euses font de la rivière leur espace de jeu — et du castor, leur héros. .

Route de La Petite Pierre Frohmuhl 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 58 98 contact@festival-augresdujazz.com

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English :

A storytelling walk—immersive, entertaining, and playfully educational—where the storytellers turn the river into their playground… and the beaver into their hero.

L’événement Cure Castor (Festival de Jazz Public Jeune) Frohmuhl a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre