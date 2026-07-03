Cure Castor (Festival de Jazz Public Jeune) Frohmuhl
samedi 15 août 2026 · Frohmuhl
Informations pratiques
Frohmuhl
Cure Castor (Festival de Jazz Public Jeune)
Route de La Petite Pierre Frohmuhl Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-15 15:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Une déambulation contée, immersive et cocassement pédagogique, où les conteur·euses font de la rivière leur espace de jeu — et du castor, leur héros.
La rivière est malade, elle a perdu sa liberté de mouvement. Un remède se profile, simple et naturel la Cure Castor. Une déambulation contée, immersive et cocassement pédagogique, où les conteur·euses font de la rivière leur espace de jeu — et du castor, leur héros. .
Route de La Petite Pierre Frohmuhl 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 58 98 contact@festival-augresdujazz.com
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English :
A storytelling walk—immersive, entertaining, and playfully educational—where the storytellers turn the river into their playground… and the beaver into their hero.
L’événement Cure Castor (Festival de Jazz Public Jeune) Frohmuhl a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre