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Régine et son baladin — balade contée à Graufthal Eschbourg

samedi 15 août 2026 · Eschbourg

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
rue principale
Ville
67320 Eschbourg
Département
Bas-Rhin
Tarif

Eschbourg

Régine et son baladin — balade contée à Graufthal

rue principale Eschbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15 09:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

À la découverte de l’histoire d’une petite fille qui vivait avec sa famille dans les fameuses maisons troglodytes de Graufthal — un conte pour petits et grands au cœur d’un village hors du temps. Par Annette Oster.
À la découverte de l’histoire d’une petite fille qui vivait avec sa famille dans les fameuses maisons troglodytes de Graufthal — un conte pour petits et grands au cœur d’un village hors du temps.  Par Annette Oster.   .

rue principale Eschbourg 67320 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 98 72  contact@festival-augresdujazz.com

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English :

%C0 Discover the story of a little girl who lived with her family in the famous cave dwellings of Graufthal—a tale for young and old alike set in the heart of a timeless village. By Annette Oster.

L’événement Régine et son baladin — balade contée à Graufthal Eschbourg a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre

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