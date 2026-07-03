Informations pratiques

Eschbourg

Régine et son baladin — balade contée à Graufthal

rue principale Eschbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 09:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

À la découverte de l’histoire d’une petite fille qui vivait avec sa famille dans les fameuses maisons troglodytes de Graufthal — un conte pour petits et grands au cœur d’un village hors du temps. Par Annette Oster.

À la découverte de l’histoire d’une petite fille qui vivait avec sa famille dans les fameuses maisons troglodytes de Graufthal — un conte pour petits et grands au cœur d’un village hors du temps. Par Annette Oster. .

rue principale Eschbourg 67320 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 98 72 contact@festival-augresdujazz.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 Discover the story of a little girl who lived with her family in the famous cave dwellings of Graufthal—a tale for young and old alike set in the heart of a timeless village. By Annette Oster.

L’événement Régine et son baladin — balade contée à Graufthal Eschbourg a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre