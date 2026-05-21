La Petite-Pierre

Au grès du jazz Electro Deluxe

Place du Château La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 20:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Cette année, Au grès du jazz voyage loin. De La Havane à Tunis, de Séville aux Vosges du Nord, de Charlie Chaplin à Abbey Lincoln neuf jours de musique en plein air à La Petite Pierre, entre grands noms et belles découvertes.

Vingt-cinq ans de scène, et cette machine à groove n’a pas pris une ride ! Electro Deluxe, c’est la soul d’Aretha Franklin et de Percy Sledge passée au filtre du jazz rythmique implacable, cuivres explosifs, Fender Rhodes, et la voix de James Copley, un Américain à Paris. Sur leur dernier album Next, ils convient Fred Wesley (tromboniste légendaire de James Brown) et Candy Dulfer, saxophoniste de Prince.

Pour leurs 25 ans, dix musiciens sur scène replongent dans toute leur discographie pour une création live inédite, entre tubes et nouveautés. La soul au coeur d’un festival qui sait pourquoi elle et le jazz se sont toujours aimés.

Concert payant en configuration debout

Informations et billetterie en ligne sur le site internet du festival .

Place du Château La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

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English :

This year, Au grès du jazz travels far and wide. From Havana to Tunis, from Seville to the Vosges du Nord, from Charlie Chaplin to Abbey Lincoln: nine days of open-air music in La Petite Pierre, with a mix of big names and new discoveries.

L’événement Au grès du jazz Electro Deluxe La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre