Poésie au jardin, Le Jardin des Poètes, La Petite-Pierre

Poésie au jardin 6 et 7 juin Le Jardin des Poètes Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:30:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Découvrez des poèmes au jardin des membres de l’association Le Jardin des Poètes François Villon.

Le Jardin des Poètes 67290 La Petite-Pierre, Bas-Rhin, Grand Est La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est 0685027279 http://www.jardindespoetes.fr https://www.facebook.com/Le-Jardin-des-Po%C3%A8tes-Fran%C3%A7ois-Villon-399448035293/ L’association « Le jardin des poètes François Villon » de La Petite Pierre, en collaboration avec la Municipalité, l’association Sports Loisirs et Culture et le Club Vosgien, a inauguré le 1er Avril 2000 un « Jardin des poètes ».

En le visitant, vous pouvez découvrir des panneaux de poèmes d’enfants et d’adultes, une sculpture installée le 3 juillet 2011, la vue sur le « Staeddel » avec l’église et le château, et le merveilleux cadre de la forêt environnante.

Ouvert au public toute l’année, le jardin vous accueille pour vous reposer, méditer… Comme les enfants, vous pourrez rêvasser et composer des poèmes et nous les faire parvenir… Parking en face de l’office du tourisme – possibilité d’accès en voiture pour les personnes à mobilité réduite

Découvrez des poèmes au jardin des membres de l’association Le Jardin des Poètes François Villon.

©IG