Informations pratiques

Frohmuhl

Au grès du jazz Elisabetta Spada

Route de La Petite Pierre Frohmuhl Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16 12:30:00

fin : 2026-08-16 14:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Elisabetta Spada chante des mélodies lumineuses posées sur des récits intimes et bouleversants.

Née en Italie, révélée en Belgique, Elisabetta Spada a pris le temps qu’il fallait pour arriver jusqu’ici. Des mélodies lumineuses posées sur des récits intimes et bouleversants elle se situe quelque part entre Feist et Adrianne Lenker. Pour la première fois à Au grès du jazz, elle inaugure un lieu inédit la Maison de l’Eau et de la Rivière. Et les jours précédents, dans la cour du château, elle aura invité chacun·e à trouver sa propre voix — parce qu’écrire une chanson, c’est aussi apprendre à se raconter.

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Route de La Petite Pierre Frohmuhl 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

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English :

Elisabetta Spada sings luminous melodies set to intimate and moving stories.

L’événement Au grès du jazz Elisabetta Spada Frohmuhl a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre