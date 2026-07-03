Informations pratiques

Frohmuhl

Balade sonore en forêt — Maison de l’Eau et de la Rivière (Festival de Jazz Public Jeune)

Route de La Petite Pierre Frohmuhl Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16 11:00:00

fin : 2026-08-16 12:00:00

Date(s) :

2026-08-16

À la découverte des sons riches et variés que la nature peut offrir. Une pause ludique et musicale pour apprendre à reconnaître les espèces animales qui nous entourent

À la découverte des sons riches et variés que la nature peut offrir. Une pause ludique et musicale pour apprendre à reconnaître les espèces animales qui nous entourent — et peut-être improviser ensemble notre propre chant des forêts. Par Camille Pourette, Maison de l’Eau et de la Rivière. .

Route de La Petite Pierre Frohmuhl 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 58 98 contact@festival-augresdujazz.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 Discovering the rich and varied sounds that nature has to offer. A fun, musical break to learn how to recognize the animal species around us

L’événement Balade sonore en forêt — Maison de l’Eau et de la Rivière (Festival de Jazz Public Jeune) Frohmuhl a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre