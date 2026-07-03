Balade sonore en forêt — Maison de l’Eau et de la Rivière (Festival de Jazz Public Jeune) Frohmuhl
dimanche 16 août 2026 · Frohmuhl
Informations pratiques
Frohmuhl
Balade sonore en forêt — Maison de l’Eau et de la Rivière (Festival de Jazz Public Jeune)
Route de La Petite Pierre Frohmuhl Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16 11:00:00
fin : 2026-08-16 12:00:00
Date(s) :
2026-08-16
À la découverte des sons riches et variés que la nature peut offrir. Une pause ludique et musicale pour apprendre à reconnaître les espèces animales qui nous entourent
À la découverte des sons riches et variés que la nature peut offrir. Une pause ludique et musicale pour apprendre à reconnaître les espèces animales qui nous entourent — et peut-être improviser ensemble notre propre chant des forêts. Par Camille Pourette, Maison de l’Eau et de la Rivière. .
Route de La Petite Pierre Frohmuhl 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 01 58 98 contact@festival-augresdujazz.com
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English :
%C0 Discovering the rich and varied sounds that nature has to offer. A fun, musical break to learn how to recognize the animal species around us
L’événement Balade sonore en forêt — Maison de l’Eau et de la Rivière (Festival de Jazz Public Jeune) Frohmuhl a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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