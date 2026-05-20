Au grès du jazz Erik Truffaz & Antonio Lizana La Petite-Pierre
Au grès du jazz Erik Truffaz & Antonio Lizana La Petite-Pierre dimanche 9 août 2026.
La Petite-Pierre
Au grès du jazz Erik Truffaz & Antonio Lizana
Place du Château La Petite-Pierre Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09 20:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Concert hommage à Miles Davis autour de Sketches of Spain, mêlant jazz et flamenco. Erik Truffaz et Antonio Lizana revisitent ce chef-d’œuvre dans une version contemporaine, entre duende andalou et énergie électro-jazz.
En 1960, Miles Davis enregistrait Sketches of Spain chef-d’œuvre absolu, première grande rencontre du jazz et des musiques du monde. Davis n’aimait pas le flamenco, mais il avait compris quelque chose d’essentiel le rythme ternaire du flamenco et son jazz à lui étaient faits pour se rencontrer. Pour le centenaire de sa naissance, deux héritiers libres, et habitués du festival, s’en emparent Erik Truffaz, figure majeure de la trompette électro-jazz européenne, et Antonio Lizana, saxophoniste et chanteur de flamenco dont Au grès du jazz est déjà tombée amoureux. Ensemble, ils proposent leur vision contemporaine de ces Esquisses d’Espagne le duende andalou frotté à l’électricité du jazz. Une rencontre qui résonnera fort !
Concert payant en configuration assise
Informations et billetterie en ligne sur le site internet du festival .
Place du Château La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace
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English :
A tribute concert to Miles Davis around Sketches of Spain, blending jazz and flamenco. Erik Truffaz and Antonio Lizana revisit this masterpiece in a contemporary version, between Andalusian duende and electro-jazz energy.
L’événement Au grès du jazz Erik Truffaz & Antonio Lizana La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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