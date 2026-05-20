Au grès du jazz La Yegros La Petite-Pierre
Au grès du jazz La Yegros La Petite-Pierre samedi 8 août 2026.
La Petite-Pierre
Au grès du jazz La Yegros
Place du Château La Petite-Pierre Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08 17:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Reine de la nu-cumbia, l’Argentine La Yegros débarque avec HAZ, son dernier album folklore latino-américain, reggae, ska et électro fusionnés en une machine live survoltée. Synthés incisifs, rythmiques puissantes, voix explosive elle célèbre l’amour dans toute sa complexité.
Reine de la nu-cumbia, l’Argentine La Yegros débarque avec HAZ, son dernier album folklore latino-américain, reggae, ska et électro fusionnés en une machine live survoltée. Synthés incisifs, rythmiques puissantes, voix explosive elle célèbre l’amour dans toute sa complexité, du tendre à l’exalté. Connue pour ses titres emblématiques Viene de Mi et Chicha Roja, cette figure incontournable des musiques globales promet un show immersif et explosif pour ouvrir le festival en beauté !
Concert payant en configuration debout
Informations et billetterie en ligne sur le site internet du festival .
Place du Château La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace
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English :
The queen of nu-cumbia, Argentina?s La Yegros arrives with HAZ, her latest album: Latin American folklore, reggae, ska and electro fused into a supercharged live machine. Incisive synths, powerful rhythms, explosive vocals: she celebrates love in all its complexity.
L’événement Au grès du jazz La Yegros La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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