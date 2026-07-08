Au grès du jazz Nils Kassap & Friends La Petite-Pierre
samedi 8 août 2026 · La Petite-Pierre
Informations pratiques
La Petite-Pierre
Au grès du jazz Nils Kassap & Friends
rue des remparts La Petite-Pierre Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08 18:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Clarinettiste basse virtuose, Nils Kassap convoque l’héritage du jazz français et les clarinettistes d’Europe de l’Est dans un écrin rock et groove.
Clarinettiste basse virtuose, Nils Kassap convoque l’héritage du jazz français et les clarinettistes d’Europe de l’Est dans un écrin rock et groove. Slap, scratching, effets électroniques son instrument repousse ses propres frontières. Entouré de musicien·nes issu·es du jazz, du rock et du métal, il déploie une musique à la croisée de toutes les aventures une évolution naturelle du jazz, ancrée dans le vivant.
Concert en accès libre 0 .
rue des remparts La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace
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English :
A virtuoso bass clarinetist, Nils Kassap blends the legacy of French jazz with the traditions of Eastern European clarinetists in a rock-and-groove setting.
L’événement Au grès du jazz Nils Kassap & Friends La Petite-Pierre a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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