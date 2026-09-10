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AGENDA · Brinay

Au milieu des grands arbres, La Godinière, Brinay

samedi 19 septembre 2026 · La Godinière · Brinay

Au milieu des grands arbres, La Godinière, Brinay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Godinière
Adresse
La Godinière 18120 Brinay
Ville
18120 Brinay
Département
Cher

Au milieu des grands arbres Samedi 19 septembre, 14h00 La Godinière Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite du Parc de la Godinière

La Godinière La Godinière 18120 Brinay Brinay 18120 Les Grands Ormes Cher Centre-Val de Loire 06 24 38 09 74 Parc arboré créé au XIXe siècle par la Baronne de Neuflize. Portail gris à gauche de l’église romane
Visite du Parc de la Godinière

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