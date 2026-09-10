Au milieu des grands arbres, La Godinière, Brinay

Informations pratiques

Au milieu des grands arbres Samedi 19 septembre, 14h00 La Godinière Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite du Parc de la Godinière

La Godinière La Godinière 18120 Brinay Brinay 18120 Les Grands Ormes Cher Centre-Val de Loire 06 24 38 09 74 Parc arboré créé au XIXe siècle par la Baronne de Neuflize. Portail gris à gauche de l’église romane

Visite du Parc de la Godinière

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