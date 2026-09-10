Visite libre de l’église Saint-Aignan, Église Saint-Aignan, Brinay

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Aignan 19 et 20 septembre Église Saint-Aignan Cher

Documentation sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Site majeur de l’art roman, cette église renferme des fresques du XIIᵉ siècle illustrant la vie du Christ, de l’Annonciation au miracle des Noces de Cana.

Elle possède également le seul calendrier peint de France, intégralement conservé et restauré, représentant des activités caractéristiques de chaque mois.

Église Saint-Aignan Le Bourg, 18120 Brinay Brinay 18120 Cher Centre-Val de Loire 02 48 51 09 20 Site majeur de l’art roman, cette église renferme des fresques du XIIe siècle illustrant la vie du Christ, de l’Annonciation au miracle des Noces de Cana.

Elle possède également le seul calendrier peint de France, intégralement conservé et restauré, représentant des activités caractéristiques de chaque mois. RD 27, axe Vierzon – St Florent

Site majeur de l’art roman, cette église renferme des fresques du XIIᵉ siècle illustrant la vie du Christ, de l’Annonciation au miracle des Noces de Cana.

commune de BRINAY