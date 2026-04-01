Au musée, tout ce qui est tatoué est à moué Musée Quesnel-Morinière Coutances
Au musée, tout ce qui est tatoué est à moué Musée Quesnel-Morinière Coutances samedi 18 avril 2026.
Coutances
Au musée, tout ce qui est tatoué est à moué
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-19 17:30:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19
Week-end sur le thème du tatouage avec performance et atelier artistique. .
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88 musee@ville-coutances.fr
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English : Au musée, tout ce qui est tatoué est à moué
L’événement Au musée, tout ce qui est tatoué est à moué Coutances a été mis à jour le 2026-04-10 par Coutances Tourisme
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