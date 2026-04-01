Au musée, tout ce qui est tatoué est à moué Musée Quesnel-Morinière Coutances

Coutances

Au musée, tout ce qui est tatoué est à moué

Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-19 17:30:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Week-end sur le thème du tatouage avec performance et atelier artistique. .

Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88 musee@ville-coutances.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Au musée, tout ce qui est tatoué est à moué

L’événement Au musée, tout ce qui est tatoué est à moué Coutances a été mis à jour le 2026-04-10 par Coutances Tourisme