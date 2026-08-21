Au nom du Fil à Haverskerque (59) – Festival Conteurs en Campagne, salle des fêtes haverskerque, Haverskerque

Informations pratiques

Au nom du Fil à Haverskerque (59) – Festival Conteurs en Campagne Jeudi 15 octobre, 19h00 salle des fêtes haverskerque Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T19:00:00+02:00 – 2026-10-15T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-15T19:00:00+02:00 – 2026-10-15T20:30:00+02:00

Au nom du Fil

Une épopée intense et sensible

Doigts agiles, doigts qui filent, tissent et brodent les destinées.

Il s’agit de filiation, de transmission.

Il s’agit du destin d’une femme qui avance à petits points, fil rouge sur lin blanc…

Le récit se tisse de nombreux motifs, de figures légendaires, de contes traditionnels, de chants, et l’initiation se poursuit.

Ce conte musical, fruit d’un travail de recherche méticuleux, tresse l’histoire touchante d’une fileuse du Nord aux contes merveilleux et symboliques du filage. Il embrasse la vie des ouvrières et des ouvriers textiles du XIXème siècle avec tendresse et conscience.

Lien vers la bande-annonce : LIEN

Public adultes et adolescents à partir de 12 ans

Durée : 1h15

Conception, récits, chants : Nadine DEMAREY

Musique : Philippe CARPENTIER

Accompagnement artistique : Patrick FISCHMANN

Accompagnement recherches et sources : Emmanuelle SAUCOURT

Coproduction : Centre Culturel Le Château Coquelle – DUNKERQUE

salle des fêtes haverskerque rue du 11 novembre HAVERSKERQUE Haverskerque 59660 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.foyersruraux5962.fr/conteurs-en-campagne/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0607657866 »}] [{« data »: {« author »: « Nadine Conteuse », « cache_age »: 86400, « description »: « Bande annonce du spectacle « Au nom du Fil » npar Mille mots contes et musique. nnConception, ru00e9cits, chants : Nadine DEMAREY nMusique : Philippe CARPENTIER nAccompagnement artistique : Patrick FISCHMANN nAccompagnement recherches et sources : Emmanuelle SAUCOURT nCoproduction : Centre Culturel Le Chu00e2teau Coquelle u2013 DUNKERQUEnnPrise de vue et montage : Mu00e9lanie CRAVERO – Imag’innernLe 24 janvier 2026 u00e0 la BAPSO Saint-Omer (62)nContact tournu00e9e : 06 87 35 58 28 – millemots.frnnCopyright fu00e9vrier 2026 – Tous droits ru00e9servu00e9s – CLEOBADIE PRODUCTIONnSu00e9ance de contes en musique nPublic : Adultes et adolescents u00e0 partir de 12 ansnDuru00e9e : 1h15nnPropos : Une u00e9popu00e9e intense et sensible nDoigts agiles, doigts qui filent, tissent et brodent les destinu00e9es. nIl su2019agit de filiation, de transmission. nIl su2019agit du destin du2019une femme qui avance u00e0 petits points, fil rouge sur lin blancu2026 nLe ru00e9cit se tisse de nombreux motifs, de figures lu00e9gendaires, nde contes traditionnels, de chants, et lu2019initiation se poursuit.nCe conte musical, fruit du2019un travail de recherche mu00e9ticuleux, tresse lu2019histoire touchantendu2019une fileuse du Nord aux contes merveilleux et symboliques du filage.nIl embrasse la vie des ouvriu00e8res et des ouvriers textiles du XIXu00e8me siu00e8cle avec tendresse et conscience.nnEn savoir plus : https://www.millemots.fr/spectacles-de-contes/au-nom-du-fil », « type »: « video », « title »: « Au nom du Fil – Spectacle – Teaser », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/lAg5SKHIUoI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=lAg5SKHIUoI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCgYuyZSsi0IA9uXizkfyVXQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Des filatures du 19ème aux contes qui filent et tissent les destinées

Mélanie Cravero