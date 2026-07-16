Au non du père, La julienne, Plan-les-Ouates

Informations pratiques

Au non du père 2 et 3 mars 2027 La julienne

Plein tarif : 25.- / Tarif réduit: 20.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-02T19:00:00+01:00 – 2027-03-02T20:45:00+01:00

Fin : 2027-03-03T19:00:00+01:00 – 2027-03-03T20:45:00+01:00

Anissa cherche son père qu’elle n’a jamais connu. Alors qu’elle retrouve sa trace de manière totalement rocambolesque, Ahmed Madani l’enjoint à partir à sa recherche et l’accompagne dans cette improbable aventure au fin fond du New Hampshire. De ce voyage naît un spectacle où s’entrelacent deux regards : celui d’Anissa, bouleversant, et celui d’Ahmed, complice.

Ensemble, ils interrogent la filiation, la liberté, le hasard des rencontres, la notion de destin et la place de l’art dans nos vies. Entre théâtre, pâtisserie, vidéo, parcours de vie, discussions entre les protagonistes et le public, cette performance propose une réflexion sensible et joyeuse sur la paternité. Une ode tendre à la résilience, ponctuée de pâtisseries chocolatées et caramélisées à savourer ensemble.

Ahmed Madani a réalisé une quarantaine de spectacles. Son théâtre est fondé sur la matière humaine et l’écriture. Les questions du sociétal et du politique, toujours vivaces dans ce monde en mutation, sont la matière vive de sa dramaturgie.

Par respect pour les artistes et les autres spectateurs, nous nous gardons le droit de refuser l’entrée aux retardataires, sans remboursement ni échange.

La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/saison-culturelle-26-27-ZWF6WFKPEJ »}]

Une quête de père, un voyage inattendu et quelques pâtisseries : Ahmed Madani et Anissa signent une ode douce et lumineuse à la résilience.

Ariane Catton