AGENDA · Sermizelles
Au petit bistrot fête ses 5 ans ! Au petit bistrot Sermizelles
dimanche 9 août 2026 · Au petit bistrot · Sermizelles
Informations pratiques
Sermizelles
Au petit bistrot fête ses 5 ans !
Au petit bistrot 63 Grande Rue Sermizelles Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 16:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Au petit bistrot fête ses 5 ans ! .
Au petit bistrot 63 Grande Rue Sermizelles 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Au petit bistrot fête ses 5 ans !
L’événement Au petit bistrot fête ses 5 ans ! Sermizelles a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Grand Vézelay