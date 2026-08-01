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AGENDA · Sermizelles

Au petit bistrot fête ses 5 ans ! Au petit bistrot Sermizelles

dimanche 9 août 2026 · Au petit bistrot · Sermizelles

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Au petit bistrot
Adresse
63 Grande Rue
Ville
89200 Sermizelles
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Sermizelles

Au petit bistrot fête ses 5 ans !

Au petit bistrot 63 Grande Rue Sermizelles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 16:30:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Au petit bistrot fête ses 5 ans !   .

Au petit bistrot 63 Grande Rue Sermizelles 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Au petit bistrot fête ses 5 ans !

L’événement Au petit bistrot fête ses 5 ans ! Sermizelles a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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