Au petit bistrot fête ses 5 ans ! Au petit bistrot Sermizelles

Informations pratiques

Sermizelles

Au petit bistrot fête ses 5 ans !

Au petit bistrot 63 Grande Rue Sermizelles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 16:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Au petit bistrot fête ses 5 ans ! .

Au petit bistrot 63 Grande Rue Sermizelles 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Au petit bistrot fête ses 5 ans !

L’événement Au petit bistrot fête ses 5 ans ! Sermizelles a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Grand Vézelay