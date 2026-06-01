Sermizelles

Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs des châteaux

Château de Sermizelles Sermizelles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Les Lueurs des Châteaux proposent de (re)découvrir les légendes et l’architecture des demeures emblématiques et propriétés historiques de la région. Six châteaux ouvrent leurs parcs et jardins le temps de soirées exceptionnelles, au cœur de l’histoire de France et de Bourgogne. .

Château de Sermizelles Sermizelles 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 92 00

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English : Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs des châteaux

L’événement Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs des châteaux Sermizelles a été mis à jour le 2026-06-01 par Yonne Attractivité