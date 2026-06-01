Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs des châteaux Sermizelles
Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs des châteaux Sermizelles dimanche 30 août 2026.
Sermizelles
Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs des châteaux
Château de Sermizelles Sermizelles Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Les Lueurs des Châteaux proposent de (re)découvrir les légendes et l’architecture des demeures emblématiques et propriétés historiques de la région. Six châteaux ouvrent leurs parcs et jardins le temps de soirées exceptionnelles, au cœur de l’histoire de France et de Bourgogne. .
Château de Sermizelles Sermizelles 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 92 00
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L’événement Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs des châteaux Sermizelles a été mis à jour le 2026-06-01 par Yonne Attractivité