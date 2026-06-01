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Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs des châteaux Sermizelles

Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs des châteaux Sermizelles dimanche 30 août 2026.

Adresse : Château de Sermizelles

Ville : 89200 Sermizelles

Département : Yonne

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Sermizelles

Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs des châteaux

Château de Sermizelles Sermizelles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Les Lueurs des Châteaux proposent de (re)découvrir les légendes et l’architecture des demeures emblématiques et propriétés historiques de la région. Six châteaux ouvrent leurs parcs et jardins le temps de soirées exceptionnelles, au cœur de l’histoire de France et de Bourgogne.   .

Château de Sermizelles Sermizelles 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 92 00 

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English : Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs des châteaux

L’événement Les Lueurs de Vézelay Le vézelien étincelant Lueurs des châteaux Sermizelles a été mis à jour le 2026-06-01 par Yonne Attractivité