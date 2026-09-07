Au Petit Perron, la photographie mémoire du Patrimoine, Domaine du château « le Petit-Perron », Oullins-Pierre-Bénite

Informations pratiques

Au Petit Perron, la photographie mémoire du Patrimoine 19 et 20 septembre Domaine du château « le Petit-Perron » Rhône

Parking au frais de 2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Expositions : photos anciennes du Perron

Appareils photos anciens : de la Lanterne magique au Smartphone

Samedi et dimanche à 15h : Temps musical de harpe (samedi) et lecture de poèmes de la Renaissance

Samedi et dimanche à 14h et 17h : Visite guidée et histoire du site (on ne visite pas l’intérieur du batiment sauf une salle).

Samedi et dimanche à 16h: de la Domus Aurea de Néron à Rome au Petit Perron : Explication des décors au Grotesque du Petit Perron

Domaine du château « le Petit-Perron » 89 Rue Voltaire (Pierre-Bénite), 69310 Oullins-Pierre-Bénite, France Oullins-Pierre-Bénite 69310 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0426656276 Le Petit Perron a longtemps été considéré comme la dépendance du Grand Perron, mais de récents travaux universitaires ne confirment pas cette hypothèse. L’histoire des deux maisons est liée quelques années, jusqu’en 1609, date à laquelle le Petit Perron est vendu à Guillaume de Balmes, conseiller du roi. Au XXe siècle, il est vendu plusieurs fois, divisé en logements. En 1980, les architectes Renaud l’achètent et y entreprennent des restaurations. Des peintures sont découvertes dans l’aile sud.

La maison est constituée de trois bâtiments disposés en U autour d’une cour fermée. Le domaine est limité au nord-est par un petit pavillon. Une chapelle est adossée à la façade sud en 1748. Sur le côté sud, les jardins sont organisés en deux niveaux de terrasses reliées par un escalier. Des vestiges de tours rappellent que le domaine a été fortifié à la fin du XVIe siècle.

Expositions : photos anciennes du Perron

©jacques Baudouin