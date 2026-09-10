Au pied du dolmen, Théâtre La Ruche, Nantes

Informations pratiques

Au pied du dolmen 17 – 24 octobre Théâtre La Ruche Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-24T15:30:00+02:00 – 2026-10-24T16:30:00+02:00

Genre : Conte– À partir de 5 ans – Durée : 1h

Un drôle de vent souffle… Celui des histoires. Tendez l’oreille et écoutez. Est-ce le chant des korrigans, ces drôles de lutins qui peuplent les terres bretonnes ? Ou le terrible grincement de la charrette de l’Ankou ? Ou encore le bruissement des feuilles dans l’arbre aux poires d’Or ? Pour le savoir, suivez nous dans les landes de l’imaginaire, un monde mystérieux où tout devient possible.

EN PARTENARIAT DU FESTIVAL CELTOMANIA https://www.celtomania.fr/programmation

Théâtre La Ruche 8 rue Félibien Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://laruchenantes.vosbillets.fr/billetterie/representation/32214/au-pied-du-dolmen »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.laruchenantes.fr/octobre2026 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@laruchenantes.fr »}] [{« link »: « https://www.celtomania.fr/programmation »}]

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