AU PINCEAU TORDU, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

AU PINCEAU TORDU 23 février – 5 mars 2027 Le Kiwi (Place Jean Jaures) Haute-Garonne

Entrée libre aux horaires d’ouverture du Kiwi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-23T14:00:00+01:00 – 2027-02-23T18:00:00+01:00

Fin : 2027-03-05T14:00:00+01:00 – 2027-03-05T18:00:00+01:00

Proposé par l’atelier Au Pinceau Tordu

Installé à Ramonville, l’atelier Au Pinceau Tordu est un lieu de création, d’apprentissage et de partage, fondé par l’artiste plasticienne Adeline Zaepffel. L’atelier invite chaque participant·e·s de tous les âges à explorer librement son univers créatif à travers différentes pratiques : aquarelle, acrylique, peinture à l’huile, dessin…

Les œuvres présentées témoignent de la diversité des regards, des techniques et des sensibilités qui s’expriment au sein de l’atelier !

Plus d’infos sur le site du Kiwi

Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/au-pinceau-tordu/ »}]

Exposition

© Adeline Zaepffel