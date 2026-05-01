Degré

Au P’tit Marché Degréen fête son 15ème anniversaire !

1 Route du Mans Degré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-29

Au P’tit Marché Degréen fête son 15ème anniversaire !

Vendredi 29 mai

A partir de 18h

Bar éphémère

Restauration

Animation Art & Passion

Samedi 30 mai

De 8h30 à 12h

Marché de producteurs .

1 Route du Mans Degré 72550 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 69 80

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English :

L’événement Au P’tit Marché Degréen fête son 15ème anniversaire ! Degré a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Sillé-Le-Guillaume