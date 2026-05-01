Au P’tit Marché Degréen fête son 15ème anniversaire ! Degré
Au P’tit Marché Degréen fête son 15ème anniversaire ! Degré vendredi 29 mai 2026.
Degré
Au P’tit Marché Degréen fête son 15ème anniversaire !
1 Route du Mans Degré Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-29
Au P’tit Marché Degréen fête son 15ème anniversaire !
Vendredi 29 mai
A partir de 18h
Bar éphémère
Restauration
Animation Art & Passion
Samedi 30 mai
De 8h30 à 12h
Marché de producteurs .
1 Route du Mans Degré 72550 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 69 80
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English :
L’événement Au P’tit Marché Degréen fête son 15ème anniversaire ! Degré a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Sillé-Le-Guillaume
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