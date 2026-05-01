Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Au P’tit Marché Degréen fête son 15ème anniversaire ! Degré

Au P’tit Marché Degréen fête son 15ème anniversaire ! Degré vendredi 29 mai 2026.

Adresse : 1 Route du Mans

Ville : 72550 Degré

Département : Sarthe

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Degré

Au P’tit Marché Degréen fête son 15ème anniversaire !

1 Route du Mans Degré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-29

Au P’tit Marché Degréen fête son 15ème anniversaire !

Vendredi 29 mai
A partir de 18h
Bar éphémère
Restauration
Animation Art & Passion

Samedi 30 mai
De 8h30 à 12h
Marché de producteurs   .

1 Route du Mans Degré 72550 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 69 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Au P’tit Marché Degréen fête son 15ème anniversaire ! Degré a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Sillé-Le-Guillaume

À voir aussi à Degré (Sarthe)