Ferme ouverte à la Ferme de la Gourdaine Degré
Ferme ouverte à la Ferme de la Gourdaine Degré samedi 30 mai 2026.
Degré
Ferme ouverte à la Ferme de la Gourdaine
Degré Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Ferme ouverte à la Ferme de la Gourdaine
les 30 & 31 mai 2026 de 10h à 19h
Visite de la Ferme
Balade en calèche
Découverte de la traite des juments, … .
Degré 72550 Sarthe Pays de la Loire +33 6 73 33 44 16
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English :
L’événement Ferme ouverte à la Ferme de la Gourdaine Degré a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Sillé-Le-Guillaume
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