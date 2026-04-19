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Ferme ouverte à la Ferme de la Gourdaine Degré

Ferme ouverte à la Ferme de la Gourdaine Degré samedi 30 mai 2026.

Ville : 72550 Degré

Département : Sarthe

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Degré

Ferme ouverte à la Ferme de la Gourdaine

Degré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-30

Ferme ouverte à la Ferme de la Gourdaine
les 30 & 31 mai 2026 de 10h à 19h

Visite de la Ferme
Balade en calèche
Découverte de la traite des juments, …   .

Degré 72550 Sarthe Pays de la Loire +33 6 73 33 44 16 

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English :

L’événement Ferme ouverte à la Ferme de la Gourdaine Degré a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Sillé-Le-Guillaume

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