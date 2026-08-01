Au p’tit marché nanteuillais (6ème édition) Nanteuil
vendredi 28 août 2026 · Nanteuil
Informations pratiques
Nanteuil
Au p’tit marché nanteuillais (6ème édition)
8 Chemin des Grandes Vignes Nanteuil Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-28
Ouverture du marché au public à partir de 18h30. Venez faire vos emplettes en musique salle des fêtes communale espace Christophe Billerot et si vous décidez de dîner sur place, pensez à apporter vos couverts. En plus, découvrez le rucher communal et profitez du feu d’artifice (sous réserve des conditions météo) .
8 Chemin des Grandes Vignes Nanteuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 11 commune.nanteuil@orange.fr
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English : Au p’tit marché nanteuillais (6ème édition)
L’événement Au p’tit marché nanteuillais (6ème édition) Nanteuil a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Haut Val De Sèvre
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