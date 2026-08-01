Informations pratiques

Nanteuil

Au p’tit marché nanteuillais (6ème édition)

8 Chemin des Grandes Vignes Nanteuil Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-28

Ouverture du marché au public à partir de 18h30. Venez faire vos emplettes en musique salle des fêtes communale espace Christophe Billerot et si vous décidez de dîner sur place, pensez à apporter vos couverts. En plus, découvrez le rucher communal et profitez du feu d’artifice (sous réserve des conditions météo) .

8 Chemin des Grandes Vignes Nanteuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 11 commune.nanteuil@orange.fr

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English : Au p’tit marché nanteuillais (6ème édition)

L’événement Au p’tit marché nanteuillais (6ème édition) Nanteuil a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Haut Val De Sèvre