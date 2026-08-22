Informations pratiques

Nanteuil

Exposition de Patchwork

8 Chemin des Grandes Vignes Nanteuil Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27 2026-09-28

Les Fines Aiguilles vous invitent à l’ exposition de patchwork les 26,27et 28 septembre à la salle des fêtes communale espace Christophe Billerot !

Entrée gratuite, tombola. .

8 Chemin des Grandes Vignes Nanteuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 11

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English : Exposition de Patchwork

L’événement Exposition de Patchwork Nanteuil a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Haut Val De Sèvre