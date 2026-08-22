Exposition de Patchwork Nanteuil
samedi 26 septembre 2026 · Nanteuil
Informations pratiques
Nanteuil
Exposition de Patchwork
8 Chemin des Grandes Vignes Nanteuil Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27 2026-09-28
Les Fines Aiguilles vous invitent à l’ exposition de patchwork les 26,27et 28 septembre à la salle des fêtes communale espace Christophe Billerot !
Entrée gratuite, tombola. .
8 Chemin des Grandes Vignes Nanteuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 11
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English : Exposition de Patchwork
L’événement Exposition de Patchwork Nanteuil a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Haut Val De Sèvre