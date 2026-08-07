Au rythme des vagues • Kanis & Lou, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

Au rythme des vagues • Kanis & Lou Samedi 17 octobre, 17h00 Le Kiwi (Place Jean Jaures) Haute-Garonne

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T17:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:50:00+02:00

Fin : 2026-10-17T17:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:50:00+02:00

Proposé dans le cadre du FUTAL #2026 !

Kanis & Lou remontent aux sources de la musique polynésienne, douce et enchanteresse, se métissant parfois de jazz swing ou de country-blues. Une sélection de titres d’époques variés, portée par les sonorités complémentaires de la guitare hawaïenne et du ukulélé. Un doux moment de musique parsemé de quelques anecdotes, avec humour et élégance, sur leur singulière rencontre. À partager en famille !

Voir le teaser du spectacle

Plus d’infos sur le site du Kiwi

Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://spectacles-ramonville.mapado.com/event/808300-au-rythme-des-vagues-futal »}] [{« link »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/futal-2026/ »}, {« data »: {« author »: « JM France », « cache_age »: 86400, « description »: « Aux rythmes des vagues | Odyssu00e9e polynu00e9sienne musicale et pou00e9tique du2019Hawau00ef u00e0 Tahitin-nPaolo Conti : guitares hawau00efennes, ukulu00e9lu00e9s hawau00efen et tahitien, voix, petites percussionsnLou Richard : voix, guitare, ukulu00e9lu00e9s hawau00efen et tahitien, petites percussionsn-nUn spectacle JM France, avec le soutien de la Sacem n-nEn savoir plus : https://www.jmfrance.org/spectacles/aux-rythmes-des-vaguesn-nExtrait de la pru00e9sentation de saison 2025-2026 des JM FrancenRu00e9alisation : Boris Wilmart (assistu00e9 de Marion Afriat et Ju00e9ru00e9my Aubert pour la prise de vue et le montage et Xavier Boivin pour le son) », « type »: « video », « title »: « Aux rythmes des vagues – Pru00e9sentation de saison 2025-2026 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/zAGSMvxOyjg/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=zAGSMvxOyjg », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCIINgXmRw09H-huils4pi8Q », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Concert – Odyssée musicale et poétique

© Meng Phu