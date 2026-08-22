Aubade de Noël Genillé
samedi 19 décembre 2026 · Genillé
Informations pratiques
Genillé
Aubade de Noël
Place Agnés Sorel Genillé Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 19:00:00
fin : 2026-12-19 20:00:00
Date(s) :
2026-12-19
Les musiciens de l’Harmonie de Genillé vous convient à leur aubade de Noêl, le samedi 19 décembre à 19h à l’église Sainte Eulalie de Genillé et seront heureux de partager avec vous un verre de vin chaud à l’issue du concert.
Les musiciens de l’Harmonie de Genillé vous convient à leur aubade de Noêl, le samedi 19 décembre à 19h à l’église Sainte Eulalie de Genillé et seront heureux de partager avec vous un verre de vin chaud à l’issue du concert. .
Place Agnés Sorel Genillé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 73 31 50 27 harmoniedegenille@gmail.com
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English :
The musicians of the Genill%E9 Harmony invite you to their Christmas serenade on Saturday, December 19, at 7:00 p.m. at theSainte Eulalie Church in Genill%E9 and will be happy to share a glass of mulled wine with you after the concert.
L’événement Aubade de Noël Genillé a été mis à jour le 2026-08-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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