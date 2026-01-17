Foire aux marrons

Genillé Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 06:00:00

fin : 2026-10-18 18:30:00

Date(s) :

2026-10-18

Foire aux Marrons avec environ 130 exposants, plusieurs points de restauration, animation dans les rues et fête foraine.

Foire aux Marrons avec environ 130 exposants, plusieurs points de restauration, animation dans les rues et fête foraine. .

Genillé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 50 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Chestnut Fair with around 130 exhibitors, several food outlets, street entertainment and a funfair.

L’événement Foire aux marrons Genillé a été mis à jour le 2026-01-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire