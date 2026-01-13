Festival Hier & Aujourd’hui 2026 château de Marolles Genillé 22 – 25 juillet plein tarif: 31€- réduit moins de 26ans: 26€

6ème édition – Beethoven – Fijal – César Franck– Ligeti – Schubert – Schumann–Stravinsky

6ème édition du

Festival Hier & Aujourd’hui

22, 23, 24 et 25 juillet 2026

Musique classique et contemporaine

En attelant délibérément l’ancien et le nouveau, le festival Hier & Aujourd’hui poursuit son aventure. A rebours d’une époque polarisante, les œuvres et les artistes programmées au festival Hier & Aujourd’hui convertissent l’antagonisme arbitraire du nouveau et de l’ancien en une ardente association.

Cette année les œuvres de György Ligeti, Igor Stravinsky et Anne Marie Fijal côtoient celles de Beethoven, Brahms, César Franck, Schumann et Schubert.

Du 22 au 25 juillet 5 concerts, 11 artistes : Le 22 juillet nous écouterons les pianistes du Geister Duo, le 23 juillet le quatuor Lakmé qui sera en quintet le 25 juillet avec le pianiste Théo Fouchenneret et le 24 juillet le Baryton Samuel Hasselhorn ainsi qu’une création pour piano et percussions d’Anne Marie Fijal.

La 6ème édition, le festival aura lieu sous l’étonnante Halle Gustave Eiffel du château de Marolles.

-Horaire des concerts : 19h30 précises

-Lieu des concerts : château de Marolles – 37460 Genillé (à 10 minutes de l’hôtel)

-Accueil du public : À partir de 17h et après les concerts, restauration légère et boissons variées, produits locaux de 1ère qualité – stand librairie & disques.

-Parking sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-22T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-25T21:30:00.000+02:00

lefestivalhieretaujourdhui@gmail.com 0674847478 https://www.festival-hier-et-aujourdhui.com/

château de Marolles Genillé 37460 Genillé 37460 Indre-et-Loire



