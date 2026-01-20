Festival Hier & Aujourd’hui Genillé

Festival Hier & Aujourd’hui

Festival de musiques classiques, contemporaines et de créations. Artistes de classe internationale. Dans un lieu du patrimoine Lochois.

Sur réservation et billetterie à l’office de tourisme de Loches et Montrésor ainsi que sur internet.

22/07 2026: Geister Duo

23/07 2026: Quatuor Lakmé

24/07/2026 Anne Marie Fijal & Leszek Lorent

25/07/2026 Quatuor Lakmé & Théo Fouchenneret

route de Genillé Genillé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 74 84 74 78 lefestivalhieretaujourdhui@gmail.com

English : Festival Yesterday & Today

Festival of classical, contemporary and creative music.

International artists, music from the repertoire and contemporary music are on the programme of the festival, which is anchored at La Chartreuse du Liget, a remarkable place in the Loire Valley heritage.

