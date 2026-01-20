Festival Hier & Aujourd’hui Genillé
Festival Hier & Aujourd’hui Genillé mercredi 22 juillet 2026.
Festival Hier & Aujourd’hui
route de Genillé Genillé Indre-et-Loire
Tarif : 31 – 31 – EUR
31
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:30:00
fin : 2026-07-25 22:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Festival de musiques classiques, contemporaines et de créations. Artistes de classe internationale. Dans un lieu du patrimoine Lochois.
Sur réservation et billetterie à l’office de tourisme de Loches et Montrésor ainsi que sur internet.
Festival de musiques classiques, contemporaines et de créations. Artistes de classe internationale au château de Marolles
22/07 2026: Geister Duo
23/07 2026: Quatuor Lakmé
24/07/2026 Anne Marie Fijal & Leszek Lorent
25/07/2026 Quatuor Lakmé & Théo Fouchenneret
Sur réservation 31 .
route de Genillé Genillé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 74 84 74 78 lefestivalhieretaujourdhui@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Yesterday & Today
Festival of classical, contemporary and creative music.
International artists, music from the repertoire and contemporary music are on the programme of the festival, which is anchored at La Chartreuse du Liget, a remarkable place in the Loire Valley heritage.
L’événement Festival Hier & Aujourd’hui Genillé a été mis à jour le 2026-01-20 par Loches Touraine Châteaux de la Loire