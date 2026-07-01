Aubade musicale – Union Musicale de Chelles, Villa Max, Chelles

Informations pratiques

Aubade musicale – Union Musicale de Chelles Samedi 19 septembre, 16h00 Villa Max Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La musique fait partie du patrimoine culturel de tout un pays. L’Union Musicale de Chelles pour Chelles. Fortement ancrée dans la Ville de Chelles, c’est donc tout naturellement que nous offrons ce concert dans l’écrin de verdure de la Villa Max. Un vrai régal pour nous et pour vous toutes et tous !

Villa Max Place Gasnier Guy 77500 Chelles Chelles 77500 Résistance Seine-et-Marne Île-de-France

Concert par l’Union Musicale de Chelles

©umc77