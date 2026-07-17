Concert Gospel avec le groupe « Gospel Love Celebration », Chapelle paroissiale Saint Louis, Chelles
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle paroissiale Saint Louis · Chelles
Informations pratiques
Concert Gospel avec le groupe « Gospel Love Celebration » Dimanche 20 septembre, 16h30 Chapelle paroissiale Saint Louis Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Gospel Love Célébration est un groupe de gospel qui interprète des chants traditionnels gospel et negro spirituals avec des accents caribéens. Leur musique vibrante et spirituelle apporte une touche unique et envoûtante aux classiques du gospel, célébrant la richesse de ces genres musicaux avec passion et authenticité.
Chapelle paroissiale Saint Louis 4 bis rue Carnot, 77177 Brou sur Chantereine Chelles 77500 Seine-et-Marne Île-de-France https://www.brousurchantereine.info/#slide Association Saint Baudile. Comités de défense du patrimoine
Cité Saint-Louis Parking sur la rue Carnot en face de l’église Saint-Baudile
Concert Gospel avec le groupe « Gospel Love Celebration »
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