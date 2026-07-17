Substitution – Bring Her Back, Etoile Cosmos, Chelles

Informations pratiques

Substitution – Bring Her Back Vendredi 24 juillet, 20h00 Etoile Cosmos Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T20:00:00+02:00 – 2026-07-24T21:44:00+02:00

Fin : 2026-07-24T20:00:00+02:00 – 2026-07-24T21:44:00+02:00

CINE FRISSON – SEANCE UNIQUE

Etoile Cosmos 22, av. de la Resistance, Chelles Chelles 77500 Résistance Seine-et-Marne Île-de-France

Cine frisson #3 – À la mort accidentelle de son père, Andy réclame la garde de Piper, sa demi-sœur malvoyante, mais il lui manque trois mois pour atteindre les 18 ans réglementaires. En attendant, …