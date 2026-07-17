AGENDA · Chelles
Substitution – Bring Her Back, Etoile Cosmos, Chelles
vendredi 24 juillet 2026 · Etoile Cosmos · Chelles
Informations pratiques
Substitution – Bring Her Back Vendredi 24 juillet, 20h00 Etoile Cosmos Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T20:00:00+02:00 – 2026-07-24T21:44:00+02:00
Fin : 2026-07-24T20:00:00+02:00 – 2026-07-24T21:44:00+02:00
CINE FRISSON – SEANCE UNIQUE
Etoile Cosmos 22, av. de la Resistance, Chelles Chelles 77500 Résistance Seine-et-Marne Île-de-France
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