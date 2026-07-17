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Substitution – Bring Her Back, Etoile Cosmos, Chelles

vendredi 24 juillet 2026 · Etoile Cosmos · Chelles

Substitution – Bring Her Back, Etoile Cosmos, Chelles

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Etoile Cosmos
Adresse
22, av. de la Resistance, Chelles
Ville
77500 Chelles
Département
Seine-et-Marne

Substitution – Bring Her Back Vendredi 24 juillet, 20h00 Etoile Cosmos Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T20:00:00+02:00 – 2026-07-24T21:44:00+02:00
Fin : 2026-07-24T20:00:00+02:00 – 2026-07-24T21:44:00+02:00

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Etoile Cosmos 22, av. de la Resistance, Chelles Chelles 77500 Résistance Seine-et-Marne Île-de-France
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