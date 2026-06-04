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Aube’session Just Classik Festival Lusigny-sur-Barse

Aube’session Just Classik Festival Lusigny-sur-Barse

Aube’session Just Classik Festival Lusigny-sur-Barse lundi 14 septembre 2026.

Adresse : La Grange

Ville : 10270 Lusigny-sur-Barse

Département : Aube

Début : lundi 14 septembre 2026

Fin : lundi 14 septembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 0 Tarif de base plein tarif

Lusigny-sur-Barse

Aube’session Just Classik Festival

La Grange Lusigny-sur-Barse Aube

Tarif : 0 – 0 – 0 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 15:00:00
fin : 2026-09-14

Date(s) :
2026-09-14

Chaque étape compose une expérience singulière, où le concert s’inscrit dans l’histoire, l’atmosphère des lieux et la richesse des territoires.

Au programme

15h Atelier pédagogique pour les scolaires

18h30 Visite du patrimoine par Malika Boumaza

19h30 Concert
– Ludwig van Beethoven
– Sergei Prokofief
– Wolgang Amadeus Mozart

Les artistes
Quatuor Hermès
Omer Bouchez et Élise Liu, violons
Manuel Vioque-Judde, alto
Yan Levionnois, violoncelle   .

La Grange Lusigny-sur-Barse 10270 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55  camille@justclassikfestival.fr

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English :

L’événement Aube’session Just Classik Festival Lusigny-sur-Barse a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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