Aube’session Just Classik Festival Lusigny-sur-Barse
Aube’session Just Classik Festival Lusigny-sur-Barse lundi 14 septembre 2026.
Lusigny-sur-Barse
Aube’session Just Classik Festival
La Grange Lusigny-sur-Barse Aube
Tarif : 0 – 0 – 0 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 15:00:00
fin : 2026-09-14
Date(s) :
2026-09-14
Chaque étape compose une expérience singulière, où le concert s’inscrit dans l’histoire, l’atmosphère des lieux et la richesse des territoires.
Au programme
15h Atelier pédagogique pour les scolaires
18h30 Visite du patrimoine par Malika Boumaza
19h30 Concert
– Ludwig van Beethoven
– Sergei Prokofief
– Wolgang Amadeus Mozart
Les artistes
Quatuor Hermès
Omer Bouchez et Élise Liu, violons
Manuel Vioque-Judde, alto
Yan Levionnois, violoncelle .
La Grange Lusigny-sur-Barse 10270 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55 camille@justclassikfestival.fr
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English :
L’événement Aube’session Just Classik Festival Lusigny-sur-Barse a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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