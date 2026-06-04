Lusigny-sur-Barse

Aube’session Just Classik Festival

La Grange Lusigny-sur-Barse Aube

Tarif : 0 – 0 – 0 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 15:00:00

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-09-14

Chaque étape compose une expérience singulière, où le concert s’inscrit dans l’histoire, l’atmosphère des lieux et la richesse des territoires.



Au programme



15h Atelier pédagogique pour les scolaires



18h30 Visite du patrimoine par Malika Boumaza



19h30 Concert

– Ludwig van Beethoven

– Sergei Prokofief

– Wolgang Amadeus Mozart



Les artistes

Quatuor Hermès

Omer Bouchez et Élise Liu, violons

Manuel Vioque-Judde, alto

Yan Levionnois, violoncelle .

La Grange Lusigny-sur-Barse 10270 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55 camille@justclassikfestival.fr

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English :

L’événement Aube’session Just Classik Festival Lusigny-sur-Barse a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne