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Vide greniers Lusigny-sur-Barse

Vide greniers Lusigny-sur-Barse

Vide greniers Lusigny-sur-Barse dimanche 6 septembre 2026.

Ville : 10270 Lusigny-sur-Barse

Département : Aube

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif

Lusigny-sur-Barse

Vide greniers

Lusigny-sur-Barse Aube

Tarif : 2 – 2 – 2 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 06:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-06

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Lusigny-sur-Barse 10270 Aube Grand Est +33 6 59 98 40 92  foire.lusigny@gmail.com

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English :

L’événement Vide greniers Lusigny-sur-Barse a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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