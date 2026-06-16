Nova Stella, Médiathèque La Bulle à Lusigny sur Barse, Lusigny-sur-Barse

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque La Bulle à Lusigny sur Barse · Lusigny-sur-Barse

Informations pratiques

Nova Stella Vendredi 2 octobre, 18h30 Médiathèque La Bulle à Lusigny sur Barse Aube

Prévoir petite laine et plaid

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00

À la plage de Lusigny sur Barse:

18h30 Lecture de L’Homme qui plantait des arbres, à diverses stations autour de la plage

– pique-nique

20h: Nova Stella, lecture musicale

– Lecture du ciel avec l’Association Astronomique Auboise

Financé par le Département, à l’occasion du programme « Sciences et société: Cap sur l’espace ».

Médiathèque La Bulle à Lusigny sur Barse 2 rue Georges Clémenceau 10270 LUSIGNY SUR BARSE Lusigny-sur-Barse 10270 Aube Grand Est 03 25 73 28 16 https://www.lusigny-sur-barse.fr/sports-loisirs-culture/bibliotheque/ https://www.facebook.com/labullelusigny [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 41 20 01 »}, {« owner »: {« uid »: 3215990, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-06-16T12:28:02.110Z », « data »: [{« itemCollectionDetails »: « Ru00e9servations au 03 25 41 20 01 », « eventDuration »: 210, « bookingContact »: « mediatheque@lusigny-sur-barse.fr », « response »: {« passId »: 416769705, « isPending »: false, « addressId »: 825021}, « venueId »: 151933, « description »: « Venez u00e9couter « L’Homme qui plantait des arbres » u00e0 la plage de Lusigny sur Barse, suivie d’un pique-nique apportu00e9 par chacun, du spectacle « Nova Stella » et de la lecture du ciel avec l’Association Astronomique Auboise !n », « showType »: « PLURIDISCIPLINAIRE-PERFORMANCE », « category »: « SPECTACLE_REPRESENTATION », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-16T12:28:01.834Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2373734, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-16T12:28:01.936Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 465813332, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 1, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1790958600000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-16T12:28:02.109Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/416769705 »}]

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