Aubigny Fête du village ! feu d’artifice, musique, danse country Salle des fêtes Aubigny
Aubigny Fête du village ! feu d’artifice, musique, danse country Salle des fêtes Aubigny samedi 4 juillet 2026.
Aubigny
Aubigny Fête du village ! feu d’artifice, musique, danse country
Salle des fêtes 3 Rue André Ganne Aubigny Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04 23:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Quels sont les points forts?
18 h Danse country
20 h Animation DJ Studio night
23 h Le feu d’artifice
Toute la soirée Jeu pour enfants château gonflable
Un panier garni à gagner
Pêche à la ligne pour les enfants
À partir de 18h00, démonstration de danse country
Participez à une démonstration dynamique et tentez vos premiers pas de danse country, encadré par les passionnés du Country-Catalan Style de Thénezay.
Que vous soyez novice ou danseur expérimenté, cette activité est ouverte à tous et offre l’occasion de s’initier ou de se perfectionner tout en passant un moment convivial et animé.
À partir de 19h00, le comité des fêtes vous invith00 Animation DJ Jérôme
L’animation DJ Jérôme prendra le relais pour enflammer la piste de danse. Préparez-vous à danser toute la soirée !
A 23h, le feu d’artifice
Pour clore en beauté cette journée, un feu d’artifice illuminera le ciel. .
Salle des fêtes 3 Rue André Ganne Aubigny 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 81 13 mairie.aubigny79@orange.fr
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English : Aubigny Fête du village ! feu d’artifice, musique, danse country
L’événement Aubigny Fête du village ! feu d’artifice, musique, danse country Aubigny a été mis à jour le 2026-04-08 par CC Parthenay Gâtine
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