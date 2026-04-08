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Aubigny Fête du village ! feu d’artifice, musique, danse country Salle des fêtes Aubigny

Aubigny Fête du village ! feu d’artifice, musique, danse country Salle des fêtes Aubigny

Aubigny Fête du village ! feu d’artifice, musique, danse country Salle des fêtes Aubigny samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 3 Rue André Ganne

Ville : 79390 Aubigny

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Aubigny

Aubigny Fête du village ! feu d’artifice, musique, danse country

Salle des fêtes 3 Rue André Ganne Aubigny Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Quels sont les points forts?
18 h Danse country
20 h Animation DJ Studio night
23 h Le feu d’artifice
Toute la soirée Jeu pour enfants château gonflable
Un panier garni à gagner
Pêche à la ligne pour les enfants

À partir de 18h00, démonstration de danse country
Participez à une démonstration dynamique et tentez vos premiers pas de danse country, encadré par les passionnés du Country-Catalan Style de Thénezay.

Que vous soyez novice ou danseur expérimenté, cette activité est ouverte à tous et offre l’occasion de s’initier ou de se perfectionner tout en passant un moment convivial et animé.

À partir de 19h00, le comité des fêtes vous invith00 Animation DJ Jérôme
L’animation DJ Jérôme prendra le relais pour enflammer la piste de danse. Préparez-vous à danser toute la soirée !

A 23h, le feu d’artifice
Pour clore en beauté cette journée, un feu d’artifice illuminera le ciel.   .

Salle des fêtes 3 Rue André Ganne Aubigny 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 81 13  mairie.aubigny79@orange.fr

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English : Aubigny Fête du village ! feu d’artifice, musique, danse country

L’événement Aubigny Fête du village ! feu d’artifice, musique, danse country Aubigny a été mis à jour le 2026-04-08 par CC Parthenay Gâtine

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