Audition carillon de 60 cloches RDV devant la Basilique de Buglose Dax jeudi 12 février 2026.
RDV devant la Basilique de Buglose 352 rue des Pèlerins Dax Landes
Tarif : 7 EUR
Début : 2026-02-12
2026-02-12
Découvrez le fonctionnement et les particularités de ce carillon, dernier mécanisme Maisonnave en activité à travers le monde, puis profiter d’un concert d’une durée de trois-quart d’heure. .
RDV devant la Basilique de Buglose 352 rue des Pèlerins Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine
