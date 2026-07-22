Audition carillon de 60 cloches RDV devant la Basilique de Buglose Dax
jeudi 15 octobre 2026 · RDV devant la Basilique de Buglose · Dax
Informations pratiques
Dax
Audition carillon de 60 cloches
RDV devant la Basilique de Buglose 352 rue des Pèlerins Dax Landes
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 15:30:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
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RDV devant la Basilique de Buglose 352 rue des Pèlerins Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Audition carillon de 60 cloches
L’événement Audition carillon de 60 cloches Dax a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Grand Dax
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