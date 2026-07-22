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Audition carillon de 60 cloches RDV devant la Basilique de Buglose Dax

jeudi 15 octobre 2026 · RDV devant la Basilique de Buglose · Dax

Audition carillon de 60 cloches RDV devant la Basilique de Buglose Dax

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
RDV devant la Basilique de Buglose
Adresse
352 rue des Pèlerins
Ville
40990 Dax
Département
Landes
Tarif
7 7 7 Tarif de base plein tarif

Dax

Audition carillon de 60 cloches

RDV devant la Basilique de Buglose 352 rue des Pèlerins Dax Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 15:30:00
fin : 2026-10-15

Date(s) :
2026-10-15

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RDV devant la Basilique de Buglose 352 rue des Pèlerins Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Audition carillon de 60 cloches

L’événement Audition carillon de 60 cloches Dax a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Grand Dax

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