Audition croisée, Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles, Genève

Audition croisée Samedi 20 juin, 16h00 Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Les profs de l’eMa, Edwin Sanz , Ivan Rougny, et Éric Bisofi , réuniront leurs élèves pour cette audition Croisée .

L’ occasion pour les élèves de mettre en valeur le travail effectué dans l’année, de partager la scène dans diverses formations autour d’un répertoire travaillé en cours.

Dans le cadre de la Fête de la Musique.

Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles Passage Marie-Claude-LEBURGUE 2 Genève 1205 Jonction Genève https://ema.school/

Auditions de batterie, basse, et guitare.

eMa