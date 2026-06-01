La rencontre du monde d’APRÈS, L’Arcade – Centre d’Art Contemporain Genève, Genève

La rencontre du monde d’APRÈS Mardi 9 juin, 18h00 L’Arcade – Centre d’Art Contemporain Genève

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T18:00:00+02:00 – 2026-06-09T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T18:00:00+02:00 – 2026-06-09T20:00:00+02:00

Cet apéritif de réseautage convivial est une belle occasion de rassembler les acteur·rice·s de l’économie sociale et solidaire (ESS) des cantons de Genève et Vaud, de mieux connaître les réseaux APRÈS et de créer de nouvelles synergies.

Grâce à un speed-meeting dynamique, vous pourrez échanger directement avec d’autres membres, partager vos projets et élargir votre réseau dans une ambiance chaleureuse.

L’événement cible les membres, mais les curieux et curieuses, désireux de rencontrer APRÈS-VD ou APRÈS-Ge sont également les bienvenu·es.

Inscrivez-vous ici

Programme détaillé ici

Objectifs

Favoriser les échanges entre les membres des réseaux APRÈS-Ge et APRÈS-Vd ;

Renforcer les collaborations entre les acteur·rice·s de l’ESS ;

Mettre en lumière les initiatives locales et les projets engagés.

Infos pratiques

Nous encourageons vivement les participant·es à privilégier les transports publics ou le covoiturage !

Train Genève gare Cornavin – Nyon :

Départ 17h24, voie 4 et arrivée 17h38

La gare de Nyon se situe à environ 7 minutes à pied du lieu.

Cet événement est coorganisé avec APRÈS-Vd, avec le généreux soutien de la Ville de Nyon, que nous remercions chaleureusement pour la mise à disposition de la salle et l’apéritif dînatoire.

L’Arcade – Centre d’Art Contemporain Genève Rue de Chantepoulet 1-3 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://apres-ge.odooapps.ch/event/apero-des-membres-la-rencontre-du-monde-d-apres-30/register »}] [{« link »: « http://apres-ge.odooapps.ch »}, {« link »: « https://apres-ge.odooapps.ch/event/apero-des-membres-la-rencontre-du-monde-d-apres-30/register »}]

APRÈS-Ge et APRÈS-Vd ont le plaisir de vous inviter à la deuxième édition de l’Apéro des membres – La rencontre du monde d’APRÈS !

APRÈS-Ge