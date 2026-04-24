Audition, CRR-Salle Stravinski, Toulouse
Audition, CRR-Salle Stravinski, Toulouse lundi 18 mai 2026.
Audition Lundi 18 mai, 18h30 CRR-Salle Stravinski Haute-Garonne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-18T18:30:00+02:00 – 2026-05-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-18T18:30:00+02:00 – 2026-05-18T20:00:00+02:00
Audition des classes de Julien Martineau et Marie Burou, mandoline
CRR-Salle Stravinski 17, rue Larrey 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
Mandoline
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