Audition, CRR-Salle Stravinski, Toulouse

Audition Mercredi 20 mai, 18h00 CRR-Salle Stravinski Haute-Garonne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T18:00:00+02:00 – 2026-05-20T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-20T18:00:00+02:00 – 2026-05-20T19:30:00+02:00

Audition de la classe de Mélina Burlaud Anzhela Fandieieva, piano

CRR-Salle Stravinski 17, rue Larrey 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Piano