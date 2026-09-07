Audition de l’Orgue, Église Saint-Jacques, Tartas

Informations pratiques

Audition de l’Orgue Samedi 19 septembre, 17h30 Église Saint-Jacques Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Laissez-vous transporter par la sonorité d’un instrument historique ! À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, profitez d’une audition exceptionnelle de l’orgue Wenner et Gotty, datant de 1850, sublimée par l’acoustique remarquable de l’église Saint-Jacques.

Église Saint-Jacques 16 Pl. Saint-Martin, 40400 Tartas, France Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558734106 http://www.tartas.fr/ L’église, un des meilleurs exemples régionaux de l’art religieux du XIXe siècle, présente, tant du point de vue de l’architecture que du décor intérieur et du mobilier, un ensemble d’une homogénéité rarement atteinte. En 1842, décision de reconstruire une église paroissiale dans la ville haute. En 1846, choix d’un projet dans le style néo-gothique de l’architecte Hippolyte Durand. La construction s’échelonne de 1849 à 1854, accompagnée de la réalisation d’un grand décor mural dû au peintre montois Louis-Anselme Longa et d’une importante commande de mobilier à l’atelier bordelais Bernard Jabouin. Vitraux commandés au verrier bordelais Joseph Villiet. En 1990-1991, plusieurs scènes disparues de la chapelle de la Vierge ont été recréées.

Laissez-vous transporter par la voix d’un instrument historique ! À l’occasion des JEP 2026, profitez d’une audition exceptionnelle de l’orgue Wenner et Gotty (1850) dans la fabuleuse acoustique de…

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