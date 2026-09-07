Exposition d’anciennes photos de Tartas, Maison dite de Jeanne d’Albret, Tartas
samedi 19 septembre 2026 · Maison dite de Jeanne d'Albret · Tartas
Informations pratiques
Exposition d’anciennes photos de Tartas 19 et 20 septembre Maison dite de Jeanne d’Albret Landes
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Voyagez dans le temps et redécouvrez le Tartas d’autrefois ! À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, plongez dans l’histoire et la vie quotidienne de la ville à travers une exposition de photographies anciennes.
Maison dite de Jeanne d’Albret 38 Chemin de Sarrebruck 40400 Tartas Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine Ancienne demeure des lieutenants généraux de la Sénéchaussée de Tartas à l’époque Louis XIII (début XVIIe siècle) , construite selon un plan en L. Modifications au XIXe siècle. Au rez-de-chaussée, salle voûtée décorée de peintures murales.
Voyagez dans le temps et redécouvrez le Tartas d’autrefois ! À l’occasion des JEP 2026, plongez dans l’histoire et le quotidien de la ville à travers une exposition captivante de photographies…
©OTPT
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