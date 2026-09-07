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Exposition d’anciennes photos de Tartas, Maison dite de Jeanne d’Albret, Tartas

samedi 19 septembre 2026 · Maison dite de Jeanne d'Albret · Tartas

Exposition d’anciennes photos de Tartas, Maison dite de Jeanne d’Albret, Tartas

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison dite de Jeanne d'Albret
Adresse
38 Chemin de Sarrebruck 40400 Tartas
Ville
40400 Tartas
Département
Landes
Tarif
Gratuit.

Exposition d’anciennes photos de Tartas 19 et 20 septembre Maison dite de Jeanne d’Albret Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Voyagez dans le temps et redécouvrez le Tartas d’autrefois ! À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, plongez dans l’histoire et la vie quotidienne de la ville à travers une exposition de photographies anciennes.

Maison dite de Jeanne d’Albret 38 Chemin de Sarrebruck 40400 Tartas Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine Ancienne demeure des lieutenants généraux de la Sénéchaussée de Tartas à l’époque Louis XIII (début XVIIe siècle) , construite selon un plan en L. Modifications au XIXe siècle. Au rez-de-chaussée, salle voûtée décorée de peintures murales.
Voyagez dans le temps et redécouvrez le Tartas d’autrefois ! À l’occasion des JEP 2026, plongez dans l’histoire et le quotidien de la ville à travers une exposition captivante de photographies…

©OTPT

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